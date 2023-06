Ascensors / Arxiu

Un home ha mort en un accident laboral a Ohio . Daniel Petro, de 49 anys, va morir mentre arreglava un ascensor a les instal·lacions d'Electro Prime, un proveïdor d'automòbils, segons va explicar l'oficina forense. L'accident va tenir lloc dimarts a la tarda.

Segons els informes, Petro va ser un tècnic durant molt de temps a Electro Prime. L'oficina del forense va explicar que estava inspeccionant cables que podrien haver estat danyats per les tempestes de la setmana passada. Estava a la plataforma de l'ascensor quan va moure la màquina amb rodes en reversa sense mirar cap avall, cosa que va provocar que l'elevador caigués per la vora de l'andana de càrrega i la màquina es desplomés.

Un representant del Departament de Treball dels EUA ha confirmat que estan obrint una investigació i té sis mesos per completar-la per llei. L'agència no donarà a conèixer més informació fins que no es completi la investigació.