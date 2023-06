Un home francès ha estat acusat de drogar la seva dona durant una dècada i permetre que almenys 83 homes la violessin. Dominique P. suposadament va contactar homes en un fòrum d'Internet anomenat "à son insu", que significa "sense que ell ho sàpiga", on les persones discuteixen sobre la realització d'actes sexuals amb les seves parelles involuntàries i no consensuades, que sovint estan drogades.

Recurs, pastilles @ep

L'espòs suposadament va barrejar una droga forta al sopar de la seva dona abans que els seus convidats arribessin a casa seva a Mazan, al sud-est de França, per violar-la.

La policia ha identificat 92 casos de violació contra la dona per part de 83 homes, però fins ara només ha identificat 51 sospitosos, d'entre 26 i 73 anys, que han estat acusats de violació i en presó preventiva.

Suposadament, els homes van rebre instruccions de rentar-se les mans amb aigua calenta per evitar un canvi sobtat de temperatura, desvestir-se a la cuina per evitar deixar roba al dormitori, estacionar-se prop d'una escola i caminar a la foscor cap a la casa per evitar que els veïns sospitessin. També es van prohibir el tabac i el perfum per evitar olors fortes que poguessin despertar la víctima.

Les horribles violacions, que van tenir lloc entre el 2011 i el 2020, van ser filmades i les imatges es van guardar en una unitat USB en un arxiu anomenat "abusos" , va dir la policia. Els policies van afegir que la majoria dels homes van tornar diverses vegades.

Entre els detinguts, que tenen entre 24 i 71 anys, hi ha un maquinista de muntacàrregues, un periodista, un bomber, empleats i fins i tot un guardia presó, va indicar el diari Nice Matin.

Els investigadors es van assabentar per primera vegada dels delictes després d'arrestar Dominique el 2020 per filmar dones als vestidors d'un supermercat local a través d'una càmera oculta.



Durant l'interrogatori policial, els oficials van parlar amb l'esposa de Dominique, que el va descriure com un "gran tipus" que era "rei i afectuós", encara que va afegir que havia intentat que ella acceptés l'intercanvi de parella, però ella es va negar dient que "no ho va fer". "No m'agrada que em toquin sense tenir sentiments", va afirmar.

Quan la dona va ser informada de l'existència de les cintes secretes gravades mentre estava inconscient, va dir: “semblo una morta”. Estaven casats des dels anys 70, i “tota la seva vida es va esfondrar en aquell instant”. Aquest dia també va trobar una resposta a les “absències” i “oblits” que patia des de fa una dècada.

També va dir que sovint sentia fatiga i els exàmens mèdics posteriors van descobrir que havia estat infectada amb quatre malalties de transmissió sexual. Segons els informes, ha demanat el divorci.

L'home detingut per aquest horrible crim va dir als magistrats que encara estima la seva dona, i la seva advocada Béatrice Navarro va explicar que la víctima era "el primer amor, de fet, l'únic amor de la seva vida".

Un judici pot començar el proper any si els magistrats decideixen seguir les recomanacions del fiscal.