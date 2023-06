Un elefant. Foto: Europa Press

Ensurt sense més conseqüències. Diumenge passat 25 de juny, els veïns d'una casa de Palakkad (Índia) van veure com, cap a les 4 de la matinada, un elefant apareixia al jardí del domicili.

L'animal, un dels més grans de la terra, tenia gana i va voler posar remei menjant-se la jaca (una de les fruites més grans que hi ha) que la família emmagatzemava en un petit magatzem.

Tota la família es va despertar per l'estrèpit que causava l'animal... fins i tot el seu gos, que va començar a bordar per intentar fer-lo fugir. En la marxa, el paquiderm va destrossar la gossera, però els mitjans locals apunten que la mascota no va resultar ferida.

Els mateixos mitjans apunten que no és la primera vegada que els veïns de la zona reporten a les autoritats l?aparició d?aquests gegants elefants.