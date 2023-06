Moment de l´agressió - TWITTER

Dissabte passat un noi va deixar inconscient un altre a Tortosa després d'una brutal pallissa. Les imatges, publicades a les xarxes socials, s'han viralitzat, i pel que sembla l'agressió es va produir perquè una de les víctimes estava perseguint una noia.

El succés va tenir lloc al voltant de les 2.30 de la nit. Un jove, d'origen magribí, en va atacar dos més provocant-los greus ferides. Segons el 'Diari de Tarragona', els dos agredits perseguien una noia pels carrers de Tortosa. Quan va arribar a casa seva, va comentar el que havia passat amb un conegut, que va baixar i va iniciar la brutal agressió.

Després d'un primer atac, amb un cop de puny i tres puntades de peu, el primer jove, de 29 anys i natural d'Hondures, va quedar inconscient. L'agressor va continuar caminant pel carrer buscant el segon individu, a qui també va colpejar amb virulència. Segons ha explicat 'El Caso', el segon jove agredit, encara que no es vegi a les imatges, va patir el mateix tipus de lesions que el primer . Tots dos van ser traslladats a l'hospital.

Els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc dels atacs quan l'agressor ja havia fugit. Han obert una investigació per aclarir els fets i estan buscant el jove. Els agents creuen que els agredits anaven ebris i van començar a increpar la noia al centre de Tarragona. Per això, la noia va contactar amb la seva parella, que baixo per exercir la seva pròpia justícia.



Els dos agredits, de moment, no han denunciat l?atacant.