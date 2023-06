Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional a Eivissa han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'abandonament d'un menor per presumptament haver deixat el seu fill "de poca edat" de matinada en un cotxe per, mentrestant, anar-se'n a un local de lleure nocturn.

Segons ha informat el cos aquest 27 de juny, els fets van passar diumenge passat cap a les 5 del matí quan una dona que era en un aparcament proper a un conegut local d'oci nocturn va escoltar el plor d'un nen.

Per això, es va acostar al vehicle del qual procedia el plor i es va adonar que a l'interior hi havia un nen plorant "desconsoladament". En veure la dona, el nen va obrir la porta des de l'interior del vehicle.

La dona va trucar a la Policia Nacional, per la qual cosa un indicatiu de Seguretat Ciutadana es va personar al lloc per fer-se càrrec del nen, comissionant també un indicatiu sanitari i tractant de minimitzar la situació de risc per a la integritat física, psíquica o moral a la que el menor pogués estar exposat.

Un cop ja estava rebent atenció sanitària al lloc, es van iniciar les gestions per localitzar el pare ja que a la guantera de la furgoneta hi havia el passaport, sol·licitant la col·laboració de la Policia Local i dels vigilants de seguretat de l'establiment.

Finalment, el pare va ser localitzat a l'interior del local pels agents de la Policia Nacional, que van procedir a detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte d'abandonament de menor, posant-lo a disposició judicial una vegada finalitzats els tràmits documentals pertinents en seu policial.

El mateix indicatiu de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional es va fer càrrec del trasllat del menor a un centre d'acollida, complint així amb allò ordenat per la legislació vigent i el fiscal de guàrdia.