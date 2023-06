El jurat ha considerat culpable per unanimitat un home jutjat per presumptament matar tres persones sense llar durant el confinament a Barcelona l'abril del 2020, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

Els assassinats es van cometre els dies 16, 18 i 27 dabril; el primer al costat de l'Auditori, el segon al carrer Casp i l'últim a Rosselló, i després del tercer crim els homes van detenir l'acusat, que aleshores tenia 35 anys, a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), on vivia en una caravana.

L'home va reconèixer durant el judici a l'Audiència de Barcelona que va assassinar a cops les tres persones que dormien al carrer, i va acceptar una condemna de 63 anys de presó, dels quals en complirà com a màxim 40 per l'atenuant que quan va cometre els fets havia pres drogues i alcohol.

SENSE APOROFÒBIA



L'escrit d'acusació inicial de la fiscal demanava presó permanent revisable i no incloïa els tres delictes contra la integritat moral que l'home ha reconegut aquest dilluns, i sobre aquests delictes la fiscal ha explicat: "D?alguna manera, alhora que se'ls mata se'ls humilia, se'ls treu dignitat, perquè per a l'acusat no valen res”.

En canvi, l'acusació no incloïa l'aporofòbia ni que cometés els crims per aquest motiu, i en aquest sentit l'advocat de la defensa va explicar que l'abril del 2020 "no estava reconegut en la llei, de manera que seria sens dubte injust que se li apliqués aquesta circumstància".

"PENSAVA QUE NO MEREIXEN VIURE"



Al judici també van estar personades dues acusacions particulars que representen familiars de víctimes i la Fundació Arrels com a acusació popular: “Com Arrels considerem, i aquest és el motiu per què som aquí, que precisament van morir pel fet de viure al carrer. És a dir, l'acusat els va matar perquè pensava que no mereixien viure, que mereixien morir pel fet de ser pobres i vulnerables", va dir l'advocada Beatriz Fernández a la seva al·legació prèvia.

La sentència va tenir en compte com a atenuant que en cometre els crims l'acusat havia pres alcohol i drogues, i malgrat l'acord i la confessió, el judici es va celebrar perquè la llei obliga a fer-ho quan la pena que accepta l'acusat és de més de sis anys de presó.