Arxiu - HELICOPTER SESCAM ATERRITZA A HELISUPERFÍCIE - EUROPA PRESS - Arxiu

Un home de 47 anys, natural de Tomelloso , ha perdut la vida aquest dilluns, possiblement per un cop de calor, quan treballava en una explotació a Cinco Casas ( Ciudad Real ).

Segons ha explicat a Europa Press l'alcaldessa de Cinco Casas, Almudena Moya, l'home estava treballant en una finca i "es va començar a trobar malament", i per això els seus germans el van portar fins al Centre de Salut d'Argamasilla d'Alba.

Fonts del Servei d'Urgències i Emergències 112 han detallat que l'avís del succés s'ha rebut aquest dilluns a les 15.34 hores , quan l'home ha estat portat inconscient fins al centre de salut d'aquesta localitat, des d'on ha estat derivat en un helicòpter sanitari fins al Hospital General de Ciudad Real.

Allà va ingressar a l'UCI, on va morir al cap de poc de l'ingrés, tal com han explicat fonts del Servei de Salut de Castella-la Manxa, que han especificat, sobre la causa de la mort, que encara s'està esperant el resultat de l'informe forense.

L'alcaldessa de Cinco Casas, que ha traslladat el condol als familiars i amics de la víctima, ha assenyalat que les temperatures estan sent "superaltes" i "no és el mateix treballar a cel tancat que a cel obert", per la qual cosa ha demanat a tots els veïns i ciutadans que "extremin la precaució i que evitin estar a aquestes hores baixes altes temperatures".

El conseller d'Agricultura, Aigua i Desenvolupament Rural, Francisco Martínez Arroyo, s'ha fet ressò del succés al compte de Twitter, on ha mostrat tot el seu afecte a la família i amics "del treballador del camp mort per un cop de calor, a una vinya a Cinco Casas".

"Aquesta onada de calor és terrible. Tota la precaució del món als agricultors i ramaders que fan les seves tasques a cel obert. I màxima protecció als assalariats del sector agrari", indica Martínez Arroyo al seu tuit.