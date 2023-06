La placa. Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional de la Prefectura Superior de La Rioja, han sancionat un home i una dona de 73 i 36 anys , per portar una rèplica d'una placa emblema de policia nacional així com un distintiu de la legió, una navalla i consum de substància estupefaent .

En el moment de ser identificat l'home durant un control, quan li va fer l'escorcoll de seguretat, es va veure que portava una rèplica d'una placa emblema de policia nacional així com un distintiu de la legió, tots dos en una cartera porta plaques oficial de cuir de color negre, cosa que podia induir a engany.

Utilitzava una cartera, d'obertura tipus llibre, de cuir, de color negre, contenint al seu interior, a la primera "fulla" de la cartera, una placa emblema falsa del Cos Nacional de Policia sense numeració i una placa de la legió.

De fet, estava confeccionat de manera artesanal, formant un conjunt molt similar a l'utilitzat pels membres del Cos Nacional de Policia per identificar-se, i és molt habitual que tots els policies portin a l'interior d'una cartera, facilitada per la mateixa Direcció General de la Policia, per la qual cosa el conjunt portat per l'autor dels fets, podia induir a error sobre l'autenticitat a qualsevol persona, no pertanyent al Cos, per la qual cosa l'home va ser proposat per a sanció en virtut de la Llei 4/2015 de protecció de la Seguretat Ciutadana.

En el moment de confiscar-li la cartera, l' home va dir als agents "que se l'havia trobat". En el moment del escorcoll de seguretat també se li va trobar una navalla, amb catxes nacrates de 10 centímetres de fulla i d'obertura ràpida, sent confiscada la mateixa i proposat per a sanció.

La dona estava fumant marihuana al carrer, per la qual cosa se li va proposar per a sanció per infracció Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.