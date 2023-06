Part del material decomissat. Foto: Europa Press

Agents de la Policia Nacional han desmantellat, a Igualada, una plantació de marihuana situada a l'interior d'un habitatge i han detingut 2 persones, un home i una dona, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

La investigació es va iniciar el mes de març passat a la Comissaria de Sagunt després de tenir coneixement els agents d'un enviament d'un paquet a través d'una empresa de missatgeria que contenia a dins tres bosses amb marihuana envasada al buit.

Les indagacions policials van portar els agents a localitzar les persones que havien fet els enviaments en un domicili d'aquesta localitat.

En col·laboració amb la Comissaria Local d'Igualada es va efectuar l'entrada i el registre de l'habitatge, on es van intervenir 273 plantes de marihuana, nombroses bosses que contenien al seu interior aquesta substància estupefaent seca amb un pes total de 20 quilograms, 800 grams de pol·len de haixix i 23 d'opi, pastilles de MDMA, 6750 euros en efectiu i bàscules de precisió.

Per aquests motius els agents van detenir els habitants de l'habitatge encarregats de la plantació, el cultiu i la distribució internacional de la substància com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els arrestats, que no tenien antecedents policials, han passat a disposició judicial i s'ha decretat l'ingrés a la presó provisional de tots dos.