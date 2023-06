Foto: Twitter (@PoliciaPopayan)

La policia de Popayan (Colòmbia) ha detingut un home que va pagar un sicari perquè matés el seu pare. L'arrestat volia, amb el seu progenitor fora de combat, poder vendre la casa on vivia i poder comprar un cotxe d'alta gamma.

La víctima, Jair Mosquera Zúñiga, tenia 54 anys quan el van assassinar la nit del 27 d'agost del 2018, quan els dos homes estaven esperant un possible comprador de l'habitatge per ensenyar-li-ho i en lloc d'això, i com a conseqüència del parany que li havien estès, van aparèixer 2 homes tapats i amb motocicleta que li van disparar fins a matar-lo.

Quan es va posar en marxa la investigació per part de la policia, es va donar per fet que l'assassinat hauria estat obra de sicaris. A més, de seguida es va tenir molta atenció al fill, ja que es va saber que havien tingut una gran discussió abans que passessin els fets.

Aviat es va començar a pensar que ell era l'autor intel·lectual i, després de les investigacions, es va deduir que ell hauria pagat un milió de pesos perquè matessin el seu pare i quedar-se amb l'herència.