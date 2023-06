Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament agredir sexualment un menor al pàrquing del centre comercial Màgic de Badalona.

Segons ha avançat El País aquest dijous, el menor té 13 anys i l'home 23, i va ser arrestat fa una setmana, dijous passat 22 de juny, després que els vigilants de seguretat del centre detectessin una situació que van considerar anòmala i avisessin la policia.

Segons fonts consultades per Europa Press, tots dos havien contactat prèviament per internet i que els agents van detenir l'home perquè el menor no arriba a l'edat de consentiment sexual.