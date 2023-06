Un dels centres de lEscola, la Pia de Sabadell. Foto: Viquipèdia

El missioner i escolapi Manel Sales va abusar durant dècades (prop de 25 anys) d'“una important” quantitat de menors alumnes dels escolapis del Senegal. Així ho ha denunciat en un escrit la Comissió de Defensa dels menors Abusats sexualment a l'Església del Senegal i al Provincial de l'Escola Pia de Catalunya, Jordi Vila.

L'entitat ha volgut demanar disculpes públicament per uns fets que haurien tingut lloc durant 25 anys i ha engegat diferents accions per buscar possibles víctimes i reparar el mal.

En un comunicat, l'Escola Pia diu que, després dels contactes i reunions d'ambdues entitats, s'ha fet evident la necessitat que la societat treballi conjuntament per evitar que les accions d'abusos, i especialment els més febles com els menors, no quedin impunes”.

El text diu també que "les víctimes no poden ser les que pateixin la vergonya de fets tan greus, sinó que han de ser els responsables els qui expeïn públicament la seva culpa", alhora que diuen que aquesta declaració conjunta "ha de ser un primer pas per a eradicar aquest tipus de situacions i garantir el restabliment moral i psíquic de les víctimes”.

La comissió i l'ordre condemnen els abusos i diuen que continuaran "treballant per a la formació i prevenció perquè fets així no tornin a passar".