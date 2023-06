L' Institut Politècnic Rensselaer de Troy (Nova York) demana una indemnització d'1 milió de dòlars a l'empresa on treballa un home que es va carregar, per error, una investigació que aquesta institució acadèmica impulsava durant prop de 2 dècades.

Els fets, recollits per la CNN i que van tenir lloc el 2020, diuen que l'home va desconnectar un congelador on s'emmagatzemaven cultius de cèl·lules, mostres i investigacions relacionades amb la bioquímica i l'energia solar.

L'home, conserge de professió, va escoltar unes "alarmes molestes" que sortien del congelador i el va apagar, malgrat que una nota demanava no tocar-lo perquè estava pendent de reparació.

Cal apuntar que el 2020 estàvem en plena pandèmia, de manera que era tremendament complicat que tècnics poguessin acudir al lloc on hi havia el congelador per reparar-ho.