El Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat la condemna a Ahmed Tommouhi, un home que va estar 15 anys pres per dues agressions sexuals a la dècada dels 90 al ser confós per la seva semblança física amb un violador de Barcelona.

Els magistrats han estimat el recurs que va presentar l'home contra la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona que el va condemnar com a autor de dos delictes de violació i dues faltes de lesions a 24 anys i 22 dies de presó. El TS ha avançat la sentència aquest dijous 29 de juny i es preveu que en els propers dies faci pública la sentència íntegra.

La Sala Penal s'ha reunit aquesta setmana per deliberar el cas de Tommouhi després que el gener passat (en contra del criteri de la Fiscalia) permetés a la defensa presentar el recurs de revisió donat els "elements de prova i nous fets" presentats pel condemnat.

Segons consta a la interlocutòria pel qual es va permetre a la defensa presentar el recurs, al qual ha tingut accés aquesta agència de notícies, entre les proves aportades per la defensa figura, entre d'altres, la valoració d'un informe que no es va prendre en consideració al judici.

INFORME DE SEMEN

En concret, un informe d'una resta de semen recuperat de la roba interior de la víctima que va ser analitzat el 1992 per la Policia Científica de Barcelona, però que "mai" va arribar a coneixement del tribunal perquè els pèrits no van anar a declarar "malgrat ser una prova admesa". Des de la defensa han insistit que aquest informe s'evidencia que la resta de semen recuperat "no es correspon" amb Tommouhi.

A la llista de proves també figura la testifical dels pèrits, així com la declaració de la víctima (el testimoni de la qual va ser "l'única prova presa en consideració l'Audiència Provincial" de Barcelona per a la condemna) i que posteriorment va reconèixer en una entrevista "el seu equivocació al moment d'identificar" a Tommouhi.

Els problemes per a aquest home van començar el 1991 quan es van produir diverses violacions a les províncies de Barcelona i Tarragona. Tant ell com el seu compatriota, Abderrazak M., van ser empresonats. Tot i això, un informe de la Guàrdia Civil del 1993 assegurava que no existien indicis que els dos homes es coneguessin.

A Tommouhi l'acusaven al principi de 17 delictes, però el van acabar condemnant a més de 100 anys de presó per quatre violacions i un robatori. Tot i això, les úniques proves contra ell van ser els suposats "reconeixements" per part de les víctimes.

Abderrazak M., que també va sostenir sempre la seva innocència i no va acceptar una indemnització de 18 milions de pessetes per part de l'Estat després de l'anul·lació de la sentència per part del TS, va morir d'un infart a la presó l'any 2000.

El 1995 la Policia va detenir un altre home, Antonio GC, molt semblant físicament a Tommouhi, per diverses violacions molt similars a les del 1991.

A més, la Guàrdia Civil va poder demostrar que una de les quatre violacions que s'imputaven a Tommouhi va ser comesa per Antonio GC, gràcies a les proves de l'ADN. Tot i això, de les altres tres violacions no es conservaven teixits o restes biològiques analitzables, per la qual cosa a Tommouhi encara li imputaven tres agressions sexuals.

Va estar 15 anys a la presó en espera d'un indult que mai no va arribar, que el Tribunal Suprem havia recomanat i que el fiscal en cap de Catalunya, José María Mena, havia sol·licitat el 1999. Ni l'Executiu del PP ni el del PSOE es van atrevir a concedir-ho a un condemnat per quatre violacions, encara que els socialistes ho havien reclamat quan eren a l'oposició.

Cal recordar que el juny del 2000, el Suprem va denegar a la defensa l'autorització necessària per presentar un recurs de revisió perquè considera que els dubtes sobre la participació de Tommouhi que podien suscitar les noves proves no eren "suficients" per establir "de manera inequívoca" i terminant la innocència del condemnat"