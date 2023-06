Arxiu - Façana de l'Hospital del Mar de Barcelona, 12 de maig de 2020.

El Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona ha començat els tràmits per repatriar a Albània el cor d'un ciutadà albanès mort el 2020 a l'Hospital del Mar de Barcelona, el cadàver del qual va arribar sense aquest òrgan al seu país d'origen en repatriar-lo per a una segona autòpsia.

Segons consta en una providència i ha explicat 'El defensor del pacient' en un comunicat aquest dijous, el jutge ha pres la decisió arran d'un requeriment del Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europa i Cooperació.

En concret, el jutge ha acordat oficiar l'Institut Nacional de Toxicologia, on està dipositat el cor de Saimir Sula, perquè "a la màxima urgència possible" exposi la forma de conversa i mitjans tècnics necessaris per traslladar l'òrgan.

La decisió arriba després que el 2022 la Fiscalia de Tirana (Albània) demanés a l'Ambaixada espanyola al país que intervingués davant l'Estat per aconseguir una resposta fins al desembre de l'any passat a les comissions rogatòries en què havia reclamat l'enviament del cor .

Segons l'escrit de la Fiscalia de Tirana a l'Ambaixada, al país s'investiga l'assumpte com a presumpte cas de trànsit d'òrgans, i el ministeri públic albanès considera "indispensable" fer una prova d'ADN al cor del difunt, dipositat a Barcelona des que es va extreure per a l'autòpsia, per confirmar que és el seu.

CAUSA ARXIVADA



Al març, l'Audiència de Barcelona va confirmar la decisió d'aquest jutjat d'arxivar la causa per la mort de Sula, que va morir a l'Hospital del Mar després de ser reduït per vuit vigilants de seguretat, i per això la família va denunciar un presumpte homicidi imprudent.

En confirmar l'arxiu del cas, l'Audiència de Barcelona va recordar que l'informe forense sobre la praxi mèdica no va destacar irregularitats i va assenyalar que es van complir els protocols en contenir Sula davant el seu estat d'agitació.

El tribunal ha assenyalat que "tampoc hi ha prou indicis" per considerar que es va tractar d'una mort violenta, i recorda que l'autòpsia va apuntar a una mort natural per parada cardiorespiratòria.

La denúncia de la família, assenyalava presumptes irregularitats a la cadena de custòdia del cor, i per això va reclamar una prova d'ADN per verificar que el cor dipositat a Barcelona correspon al de Sula.

El tribunal barceloní el va descartar perquè l'Institut de Medicina Legal i Forense (Imelec) ja va aportar documentació per justificar que el cor que va recollir per a l'autòpsia és el de Sula, de manera que per als jutges “és evident que no hi ha cap dubte que el cor analitzat corresponia al finat”.