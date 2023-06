Guàrdia Civil, recurs @ep

La Guàrdia Civil de Baena ha obert diligències després de l'accident d'un menor a Ibros (Jaén) després de ser succionat per la depuradora a una piscina pública infantil de la localitat.

Fonts de la Benemèrita han detallat que l'incident va tenir lloc dimarts passat a la tarda. El menor, després de quedar atrapat per la depuradora del got infantil, va poder sortir de l?aigua sense ajuda. L´alçada d´aquesta zona de la piscina és de 49 centímetres.

Per part seva, l'alcalde del municipi, Juan Marías Reyes, ha traslladat que aquest got de la piscina està tancat al públic i els tècnics municipals "estan examinat el recinte per redactar un informe que ajudi a aclarir les circumstàncies que envolten el succés" , recalcant que l'espai "compleix amb la normativa vigent".