Recurs, arts marcials @unsplash

Tres persones han estat arrestades en relació amb la mort d'un nen xinès que suposadament va ser copejat per un instructor d'arts marcials a principis d'aquest mes a la Xina. El menor, de 8 anys, el nom del qual no ha estat revelat, va ser declarat mort al Third People's Hospital a Chenyang el 18 de juny, va informar el Straits Times .

Més tard aquell dia, els propietaris i un entrenador del Club Esportiu d'Arts Marcials Chongde Juying a Qingdao van ser arrestats en relació amb l'incident. Els pares del nen el van inscriure a l'escola d'arts marcials només un dia abans de morir i van pagar més de 1.300 euros per un any d'entrenament.

Durant una de les primeres classes, els pares van rebre posteriorment un vídeo en què deien que el seu fill es veia pàl·lid, mentre se'l veia cobert de blaus. Més tard, van veure vídeos de la baralla que mostraven el nen arraulit a terra amb una samarreta taronja amb el nom de l'escola de formació a l'esquena, informa Fox News Digital .

A les imatges, que no compartim per la seva gran cruesa, es pot escoltar la veu d'una dona dient-li al nen, mentre està desmaiat a terra, que la seva mare “ha dit que no ho recollirà per un any”. Les imatges també mostren un home tractant de sostenir el nen mentre aquest es queixa que l'instructor el va picar de mans.

El nen va ser portat a l'hospital, però el seu cor es va aturar 20 minuts abans d'arribar-hi.

La sucursal de Chenyang de l'Oficina de Seguretat Pública de Qingdao diu que està en curs una investigació sobre el que va passar al club d'arts marcials, que va obtenir la llicència aquest abril.

S'espera que els tres sospitosos enfrontin càrrecs relacionats amb “dany intencional amb resultat de mort”.