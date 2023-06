El jove detingut per matar la seva mare dimarts en un xalet de la localitat madrilenya de Daganzo pateix esquizofrènia i aquella nit havia consumit cànnabis, ja que va donar positiu en aquesta substància estupefaent, han informat fonts de la Guàrdia Civil.

Arxiu - Cotxe patrulla de Guàrdia Civil



Els agents han pres declaració al pare del detingut i espòs de la víctima, que va resultar ferit lleu amb talls a l'abdomen. També han custodiat el trasllat del suposat assassí a l'ala psiquiàtrica de l'Hospital de Torrejón de Ardoz.



Els fets van passar en un xalet situat al número 1 del carrer El Gallardo Español en circumstàncies que ara s'estan investigant. Cap a les 1.50 hores de dimecres el pare de la família va sortir a la finestra cridant i demanant auxili.



Fins al lloc van arribar els sanitaris del SUMMA-112, que van confirmar la mort en aquest habitatge de Mariví, espanyola de 56 anys. Hi havia almenys vuit ferides d'arma blanca. A més del pare, amb ferides a l'abdomen i traslladat a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, un equip de psicòlegs va atendre el fill i presumpte homicida, que tenia talls a les mans.



El brot psicòtic fruit d'una possible barreja de la malaltia amb el consum de substàncies estupefaents és la causa principal de l'agressió. De moment, es coneix que Lucas, com es diu el jove, estava en tractament mèdic i que té antecedents per danyar 40 vehicles del municipi fa un any, han informat a Europa Press fonts policials. El ganivet utilitzat ja ha estat enviat al laboratori de Criminalística.



L'Ajuntament de Daganzo de Arriba ha lamentat profundament els fets i ha declarat tres dies de dol oficial des d'ahir, dimecres, a les 12.30 hores, on les banderes onejaran mitja banya a tots els edificis municipals.