Història rocambolesca, però amb final feliç. Agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Prefectura Superior d'Astúries han localitzat un individu de nacionalitat francesa denunciat com a desaparegut davant la Guàrdia Civil a Tineo pels seus germans, que estaven fent el Camí de Santiago. Estava a Bordeus .

Segons ha informat el cos, el pelegrí, en companyia dels seus dos germans, va arribar a Oviedo el 15 de juny passat per començar el Camí.

Va ser aquell mateix dia quan van perdre de vista el seu germà, que viatjava sense telèfon mòbil, als voltants de la Catedral d'Oviedo.

Malgrat tot, ells van decidir començar el Camí sense ell. No va ser fins al diumenge 18 de juny quan els francesos van donar per primera vegada la veu d'alarma en no saber res del seu germà. Van presentar la denúncia davant la Guàrdia Civil a Tineo, a uns 70 quilòmetres d'Oviedo.

En conèixer els fets, la Policia Nacional va activar el Protocol de Desapareguts que té establert per a aquests supòsits. Després de les primeres investigacions realitzades per la Policia Nacional es va poder determinar que el inicialment donat com a desaparegut havia dormit en un hotel d'Oviedo el divendres 16 de juny. Després havia adquirit un bitllet d'autobús per viatjar el dissabte 17 amb destinació a Bordeus, trajecte que van confirmar posteriorment des del consolat francès.

Un cop localitzada la persona desapareguda en un termini de 48 hores després d'haver estat presentada la denúncia, les autoritats van procedir immediatament a informar els seus germans. Rebudes les notícies sobre el seu germà, ells van decidir continuar el Camí.