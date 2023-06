Arxiu - Un vehicle de Mossos d'Esquadra a una imatge d'arxiu.

Els Mossos d'Esquadra han trobat un home de 66 anys, veí de Besalú , mort després d'haver practicat un ritual sexual. Els agents es van trobar l'home nu, lligat amb corretges i envoltat de joguines sexuals.

Segons ha informat El Punt Avui, els Mossos van trobar el cadàver al terrat d'un habitatge. Va ser el fill del mort qui va avisar la policia després que el seu pare no li contestés al telèfon.

Encara no s'ha practicat l'autòpsia al cadàver, però les primeres hipòtesis apunten que la víctima es va autoasfixiar en un ritual sexual, i per això es tractaria d'una "mort accidental". Sembla que l'home estava sol i per això no va tenir cap ajuda.