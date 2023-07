La investigació, que ha culminat amb la intervenció de diversos objectes relacionats amb els robatoris, va ser tutelada pel jutjat 6 de Barcelona. | @EP

Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès detenir dues persones per presumptament robar dos rellotges de luxe, valorats en 160.000 i 15.000 euros, dos empresaris a Barcelona durant el maig i el novembre del 2022.

Els detinguts, que formaven part d'un grup establert als afores de Madrid, es desplaçaven a Catalunya per cometre els assalts violents a empresaris i després tornar a Madrid amb el botí, informa la policia catalana en un comunicat aquest dissabte.

Després de la investigació s'han intervingut quatre rellotges, una balisa de geolocalització, una pistola elèctrica, diners en efectiu i la roba utilitzada pels autors al moment dels fets.

La investigació, tutelada pel jutjat 6 de Barcelona, es va iniciar el 16 de maig del 2022, quan un home va ser assaltat al pàrquing de casa seva per dues persones que li van robar el rellotge, valorat en 160.000 euros, i la cartera.

El 'modus operandi' del grup es basava a localitzar els empresaris i sostreure'ls violentament els seus rellotges, escanyant-los per darrere i dificultant la seva respiració, i quan la víctima ja no podia defensar-se li sostreien el rellotge, així com la resta de les seves pertinences.