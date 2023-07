L'acte va ser presenciat per un turista furiós, que els va denunciar.

Un vàndal britànic, Ivan Dimitrov de 27 anys, resident a Bristol amb la seva nòvia Hayley Bracey de 33 anys, ha sol·licitat perdó a Itàlia després de gargotejar els noms de tots dos a les parets del Colosseu romà, una antiga estructura de 2.000 anys d'antiguitat. El seu acte va ser presenciat per un turista furiós, que els va denunciar. Dimitrov i Bracey es trobaven de visita a la capital italiana com a part d'un viatge de tres setmanes per Europa.

Els Carabinieri italians van aconseguir trobar-los gràcies a l'anàlisi dels enregistraments de les càmeres de seguretat i els registres dels hotels, ubicant-los a Bulgària divendres passat.

El portaveu dels Carabinieri, el Major Roberto Martina, va revelar que després de discutir l'incident, Dimitrov, també conegut com a Ivan Hawkins, va expressar el seu "sincer remordiment" per les seves accions irresponsables. El Major Martina va assenyalar: "Ens va manifestar la seva profunda consternació pel que havia fet, disculpant-se repetidament. Semblava preocupat per les possibles conseqüències legals i li vam explicar que podria enfrontar una pena entre dos i cinc anys de presó, a més d'una multa de fins a 15.000 euros".

Dimitrov, propietari d'un negoci de fitness i conductor de repartiment a temps parcial originari de Bulgària, va ser albirat profanant l'antic monument la setmana passada per un turista californià enfurismat, Ryan Lutz. El Major Martina va afegir: "Després d'assegurar el telèfon mòbil a través dels registres de l'hotel, Lutz es va posar en contacte amb nosaltres. Naturalment, estava preocupat per les implicacions legals, i se li van explicar tots els detalls."

"No indaguem sobre els seus motius, ja que això correspondrà al jutge, simplement l'informem que era considerat sospitós i formava part de la investigació. Pel que fa a la noia, no està involucrada en cap denúncia, per la qual cosa se'l considera innocent segons les nostres consideracions, encara que tècnicament podria ser considerada com a còmplice".

L'oficial va continuar dient que un fiscal decidirà el destí de Dimitrov, però que el cas és clar i tancat a causa de les proves en vídeo, segons informa MailOnline.