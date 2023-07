La tràgica situació va passar després que la jove intentés acabar la relació, desencadenant un desenllaç fatal que ha deixat consternada la comunitat. | @EP

En un incident devastador, un jove de 16 anys de Colorado ha estat acusat d'assassinar la seva exnòvia, de 15 anys, davant del seu germà petit després que ella intentés posar fi a la relació, segons va informar la policia dimarts.

L'acusat, Jovanni Sirio-Cardona, està sent jutjat com a adult per la mort a trets de Lily Silva-Lopez, segons el Tribunal del Districte del Comtat de Weld, Divisió 17.

D'acord amb els fiscals, es creu que Sirio-Cardona va complir la seva promesa de treure-li la vida després que ella intentés trencar la relació de sis mesos quatre setmanes abans.

Els fets van passar el 16 de juny passat a Greeley, un suburbi de Denver, quan suposadament Sirio-Cardona va ser captat per una càmera corrent pel sender de bicicletes que passa davant de la casa de Lily a les 3:45 pm. forçat a entrar per la finestra de la seva habitació.

Segons una declaració jurada d'arrest obtinguda per Denver 7, Lily va aconseguir alertar el seu germà de 13 anys, que estava veient televisió en una altra habitació, perquè fugis segons abans que s'escoltessin els trets. Suposadament, Sirio-Cardona va disparar diverses vegades la seva exnòvia al passadís de l'habitatge.

El germà de Lily va relatar a la policia que va presenciar la seva germana a terra mentre Sirio-Cardona, sostenint una arma negra amb una mira verda, es trobava dreta sobre ella amb sang gotejant del seu nas.

Segons la versió policial, el germà de Lily va suplicar per la vida mentre l'acusat li arrabassava el seu iPhone per evitar que demanés ajuda. S'al·lega que Sirio-Cardona va sol·licitar al jove adolescent que ajudés a moure el cos de Lily abans d'arrossegar-la de tornada a la seva habitació.

Posteriorment, el germà va córrer a casa d'un veí per trucar al 911 després que Sirio-Cardona ja hagués fugit del lloc.

La ràpida identificació de l'acusat del germà de Lily va ser crucial per a la investigació, segons la policia. Segons els registres, quan l'àvia del jove li va preguntar per què la policia havia anat a casa de Sirio-Cardona, ell va respondre dient: "va fer el que havia de fer i va disparar algú".

La mare de Lily va revelar als investigadors que la violència domèstica havia afectat la relació de sis mesos entre Sirio-Cardona i la seva filla. Fins i tot el mes anterior al tràgic succés, l'acusat hauria apuntat una arma a la boca de Lily quan ella va intentar acabar la relació, dient-li que no el deixaria i que necessitava dir-li que l'estimava.

Sis dies abans de l'assassinat, la policia havia anat al domicili de Lily després que ella denunciés que Sirio-Cardona la va colpejar a la cara i li va infligir mal als braços.

A més, es van registrar albiraments de Sirio-Cardona rondant la casa de Lily només dos dies abans del presumpte assassinat, segons els registres policials.

Lily, que hauria complert 16 anys el 21 de juny, recentment havia acabat el segon any de secundària i treballava a Wing Shack. La seva família va descriure que gaudia d'anar a comprar, la moda, el maquillatge i el ball. Era una apassionada del menjar, especialment de les enfilades, i estimava els animals. Era una amiga amorosa i atenta, plena de vitalitat.

Per la seva banda, Sirio-Cardona enfronta càrrecs d'assassinat en primer grau, assassinat en segon grau, aplanament d'estada, robatori agreujat i possessió d'arma de foc sent menor d'edat.

En una audiència judicial, un jutge ha establert una fiança de 2 milions de dòlars per a l'acusat, reflectint la gravetat del cas i la necessitat d'assegurar-ne la compareixença davant la justícia.

Aquest tràgic succés ha deixat commocionada la comunitat local i revifa el debat sobre la violència en les relacions juvenils. Les autoritats i les organitzacions estan treballant per conscienciar els signes de violència i promoure la seguretat en les relacions sentimentals entre els adolescents.

La família i els amics de la Lily estan devastats per aquesta pèrdua irreparable i demanen justícia perquè es faci responsable el responsable d'aquest acte atroç. Mentrestant, la comunitat s'uneix en solidaritat i suport a la família en aquest moment difícil.