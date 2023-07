Es va separar del seu grup d'excursionistes al Parc Golden Ears a Colúmbia Britànica, va ser trobada divendres per la Reial Policia Muntada de Canadà. | @Sonyuser

En un final emocionant, una adolescent de 16 anys que s'havia extraviat després de separar-se del seu grup d'excursionistes al desert del Canadà va ser trobada fora de perill després d'una recerca frenètica de 54 hores, van informar les autoritats.

Esther Wang va ser trobada al Parc Golden Ears a la Colúmbia Britànica, segons va anunciar divendres la Reial Policia Muntada de Canadà (RCMP, per les sigles en anglès).

"Està sana, és feliç i està amb la família", va dir la superintendent de la RCMP, Wendy Mehat, en un comunicat.

Wang es va separar del seu grup d'excursionistes al sender East Canyon al voltant de les 3 pm de dimarts, segons van informar les autoritats. Després que el grup va intentar infructuosament trobar-la per si mateixos, el seu líder es va posar en contacte amb els funcionaris del parc, els quals van notificar a la RCMP.

Sis equips van ser desplegats a la intensa recerca de Wang durant els dos dies que va estar desapareguda.

Wang va ser trobada al voltant de les 9:30 pm de dijous quan va tornar al mateix corriol per on s'havia perdut.

Un equip mèdic la va avaluar al lloc i va ser entregada a la seva família aquella mateixa nit, segons la RCMP. Wang es va perdre després de prendre un camí equivocat en baixar la muntanya. Després va aconseguir pujar per la muntanya fora del sender i va trobar un lloc per descansar, va informar el sergent de policia Keith Schendel a City News.

Amb provisió d'aliments i aigua, va passar dues nits a la muntanya abans de seguir un corrent d'aigua que la va portar de tornada al sender. Schendel va afegir que no va patir lesions greus.

"Ella està bé, simplement extremadament fatigada i dolorida, picada per mosquits. Així que prendrà un temps per descansar i després analitzarem detalladament exactament on es van prendre els girs equivocats i totes aquestes coses", va afirmar.