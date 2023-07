Les autoritats de Baltimore segueixen a la recerca dels responsables de les 30 víctimes. | @EP

Dues persones van morir i 28 més van resultar ferides en un tiroteig massiu a Baltimore durant el matí de diumenge, incloent-hi tres persones en estat crític, va informar la policia.

El Comissionat Interí del Departament de Policia de Baltimore, Richard Worley, va confirmar que hi va haver un total de 30 víctimes durant una conferència de premsa al lloc del succés.

El tiroteig va tenir lloc poc després de les 12.30 en una festa de carrer a l'àrea de Brooklyn Homes al sud de Baltimore, al bloc 800 de l'avinguda Gretna, segons va afirmar Worley.

Totes les víctimes eren adults. Nou d'elles van ser traslladades en ambulància, mentre que 20 més van caminar pel seu compte fins als hospitals propers amb ferides causades pel tiroteig, va detallar Worley.

"Vull que aquells responsables m'escoltin, i m'escoltin clarament", va declarar l'alcalde Brandon Scott al lloc del succés. "No ens aturarem fins a trobar-los, i els trobarem. Fins llavors, espero que cada un dels alens que prenguin, pensin en les vides que han pres, en les vides que han afectat aquí aquesta nit".

No es van realitzar arrestos immediatament després del tiroteig. Scott va demanar a qualsevol persona amb informació que es presenti per ajudar els investigadors a localitzar els "covards" responsables del tiroteig.

"Intentin això com si fos la seva família", va expressar Scott. "Com els agradaria que tractessin la situació si estiguessin de dol, si això passés al seu veïnat o en un esdeveniment de la seva comunitat. Volem que ho tractin d'aquesta manera perquè així és com hem de tractar-nos els uns als altres com a baltimorencs".