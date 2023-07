La policia continua buscant el sospitós, que va fugir de l'escena. | @EP

Javon Frazier, un veterà discapacitat de Houston, va ser víctima d'un mortal tiroteig mentre tornava a casa després d'anar al gimnàs, segons va informar la policia. L'incident va passar al voltant de les 11 pm del 18 de juny, quan un home amb dessuadora negra i pantalons curts va començar a disparar contra diversos homes a la zona.

Frazier, de 23 anys, va rebre diversos trets i va ser declarat mort més tard a l'hospital. "Estava al lloc equivocat, en el moment equivocat", va dir la seva mare, Claudette Malone, des del porxo de casa seva a Newport News, Virgínia. Malone va assenyalar que el seu fill s'havia unit a una església a Houston i s'estava enfocant a la seva salut, anant al gimnàs diverses vegades a la setmana i portant una dieta saludable.

Frazier va ser donat de baixa honorablement després de tres anys a l'Exèrcit dels Estats Units, segons va informar el canal de notícies. Estava perseguint un títol universitari i havia planejat tornar a casa a Virgínia aquest mes per completar el grau més a prop de la seva família. Malone va lamentar el "crim sense sentit" que es va emportar el seu fill en una pàgina de GoFundMe creada per cobrir les despeses. El cost del transport de tornada a Virgínia és prohibitiu per a ella, va explicar Malone a 13 News Now, i va afegir que encara que l'enterrament del seu fill està cobert per l'exèrcit en ser un veterà, no cobreix el cost de transportar el cos centenars de milles des de Texas fins a Virgínia.

Ara, la mare està pagant els honoraris de les funeràries en dos estats, segons ha indicat. El seu fill no en tenia segur, va explicar a la pàgina de GoFundMe, que ha recaptat gairebé $9,000 fins dijous al matí.

"No tens idea del dolor", va dir Malone a 13 News Now. "No només van matar el meu fill, també hi ha tot el procés i voler saber per què. Estic intentant mantenir-me ferm. Tinc els meus moments. Crec que farà més mal quan el seu cos arribi aquí i el vegi físicament". Dimecres, Malone va actualitzar la pàgina de GoFundMe per informar que el cos del seu fill havia estat traslladat de la morgue a la funerària a Houston.

Un home de 58 anys, el nom del qual no va ser revelat per la policia, també va resultar ferit per una bala al mateix tiroteig, però s'espera que sobrevisqui, segons va informar la policia. La policia va dir que el sospitós, descrit només per testimonis a causa de la roba poc cridanera, "va fugir a peu en direcció desconeguda".