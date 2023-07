Cervesa / Arxiu

Una dona de 45 anys ha estat detinguda per la Policia Nacional d'Espanya després d'haver abandonat suposadament la seva filla en un hotel de Mallorca per poder beure alcohol "des que s'aixecava fins que se n'anava a dormir".



Segons va informar la policia, la nena va rebre atenció i cura per part d'altres turistes que es van encarregar d'alimentar-la, aplicar-li protector solar i comprar-li braçalets per a la piscina. Tot i que el personal de l'hotel es va negar a servir més alcohol a la dona, ella va continuar bevent i va decidir anar a un supermercat proper per comprar cervesa.

Els agents de policia van poder tornar la nena al seu pare, que va viatjar des d'Irlanda a Mallorca després de ser informat sobre la detenció.

Un portaveu va explicar: "Va deixar sola la noia perquè pogués beure alcohol. Va començar a beure el primer dia que va arribar a un hotel de Manacor. Bevia grans quantitats i consumia alcohol des del moment en què s'aixecava fins al moment en què es ficava al llit . Ella bevia només cervesa i la petita estava a cura dels altres turistes que havia conegut al mateix hotel que també tenien una nena".



La detenció es va produir dimarts passat després que altres convidats alertessin la policia.