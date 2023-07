Un coiot. Foto: Europa Press

Un coiot salvatge va atacar i va mossegar una dona, la seva filla de 13 anys i el gos de la família . Els fets van passar a Maplewood (Nova Jersey, Estats Units) el passat divendres 30 de juny.

Aquest assalt a la família es va produir al?interior d?un parc de la localitat, on no hi hauria d?haver aquesta mena d?animals solts, de manera que les autoritats han decidit clausurar el recinte durant 5 dies.

Les dues víctimes van ser traslladades al Cooperman Barnabas Medical Center, mentre que l'animal, que se'n va endur la pitjor part, va ser traslladat a un centre veterinari en estat greu, encara que mitjans locals van apuntar que no es tem per la seva vida.