Un cotxe de la Policia Local de Sant Adrià. Foto: Policia Local de Sant Adrià

Un home va ser localitzat mort el passat diumenge 2 de juliol dins un congelador d'un bar de Sant Adrià de Besòs.

Metrópoli Abierta va informar del succés, apuntat que es tracta d'un home de 50 anys, propietari del local . La Policia Local de la ciutat va acudir al lloc dels fets cap a les 3 de la tarda.



Segons aquest mitjà, no hi hauria signes de violència al cos. La policia de la ciutat no ha volgut fer més declaracions i ha obert una investigació.