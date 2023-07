Font: TikTok @vibs1.0

Un boxejador britànic de 27 anys va ser detingut després de sembrar el pànic en un vol des de Zadar, Croàcia, divendres a la nit. A les imatges que s'han viralitzat per TikTok , s'observa l'home aixecant-se de forma brusca del seient i proferint crits abans de dirigir-se cap a la part davantera de l'avió i exigir al personal que obri la porta.

Amb el puny enlaire, l'home semblava estar fora de control, cridant mentre empenyia un membre de l'equip que era al passadís. Dos passatgers es van aixecar per intentar contenir l'home abans de fer-lo caure a terra, enmig dels crits dels passatgers.

Segons els informes, en aquell moment l'avió era a la pista i es preparava per enlairar-se amb destinació a Londres Stansted. Una dona que va gravar l'impactant incident va esmentar que la majoria de les persones a bord del vol tornaven del festival Hideout a Croàcia a finals del mes passat, i això explicaria que l'individu es trobés en estat d'embriaguesa i sota els efectes de substàncies.

A les imatges es pot apreciar l'home britànic, vestit amb una samarreta blanca i pantalons curts, essent posteriorment escortat fora de l'avió i arrossegat per la pista. Segons els informes, l'individu s'enfronta a càrrecs per disturbis de l'ordre públic. Tot i que s'ha esmentat en diversos informes que l'home és un boxejador professional, la seva identitat encara no ha estat revelada.