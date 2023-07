Leandro, Drena i Robert De Niro / Arxiu

El cos sense vida de Leandro De Niro Rodríguez , nét de Robert De Niro, va ser descobert diumenge passat amb un plat que contenia una substància blanca en pols, segons va revelar DailyMail.com.

Leandro, de 18 anys, era fill de Drena, de 51 anys, la filla adoptiva de De Niro, i de l?artista Carlos Rodríguez. Després de la tràgica notícia, la seva mare va dir a Instagram: "Desitjaria que només l'amor et pogués haver salvat".

L'adolescent va ser trobat sense vida, assegut en una cadira, dins d'un apartament d'una habitació a Cipriani Club Residences a Wall Street, valorat a $950,000. Segons una font policial citada per DailyMail.com, es va trobar una substància a prop del cos de Leandro i no es van observar signes de trauma. Va ser un amic qui el va descobrir, ja que havia passat uns quants dies sense tenir notícies seves i estava preocupat.

Leandro, un aspirant a actor i director, estava seguint els passos professionals de la mare i l'avi. Va obtenir un petit paper a la pel·lícula "A Star Is Born" de 2018, interpretant el fill del millor amic de Bradley Cooper, George 'Noodles' Stone, personatge interpretat per Dave Chappelle. També va aparèixer a la pel·lícula "Cabaret Maxime" el 2018.

El seu pare, Carles, ha dit a les seves xarxes socials : "Les paraules no són suficients per expressar l'alegria que ens va donar o la pèrdua que ara patim amb les nostres famílies i amics. Ara és fill de Déu. En aquesta lluna plena el seu esperit il·lumina cosa que no es podia veure en la foscor".

Pel que fa a la seva mare Drena, explicava a les seves xarxes: "El meu bell i dolç àngel. T'he estimat més enllà de les paraules o la descripció des del moment en què et vaig sentir al meu ventre. Tu has estat la meva alegria, el meu cor i tot el que va ser sempre pur i real a la meva vida. Desitjaria estar amb tu ara mateix. Tant de bo estigués amb tu".

Per la seva banda, Robert de Niro, que recentment va donar la benvinguda al seu setè fill, encara no ha comentat públicament.