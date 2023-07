Pàrquing / Freepik

Una infermera del Servei Nacional de Salut (NHS) va ser acomiadada després de no trucar a una ambulància perquè assistís un pacient amb qui estava mantenint una relació sexual a l'estacionament d'un hospital a Wrexham, Gal·les del Nord.

Penélope Williams, de 42 anys i casada, havia mantingut en secret una relació extramarital de 12 mesos amb un home que rebia tractament de diàlisi al mateix hospital.

Durant una cita secreta que estaven mantenint al pàrquing de l'hospital a mitjanit, l'home va patir un atac de cor i es va desmaiar a la part posterior del seu automòbil quan encara estava amb els pantalons pels turmells.

En comptes de trucar al servei d'emergència, la infermera Penélope Williams va trucar a una companya de treball perquè li practiqués la reanimació cardiopulmonar (RCP), però no va poder fer res. Com a resultat daquests fets, es va dur a terme una audiència disciplinària.

El panell de la Junta de Salut va expressar la seva preocupació que "la Sra. Williams no va trucar a una ambulància després del col·lapse del pacient, fins i tot quan el Col·lega els ho va aconsellar” i la va acomiadar. A l'audiència es va explicar que entre gener del 2021 i del 2022, any en què va tenir lloc la mort del pacient, havia violat tres regles: establir una relació íntima i/o sexual amb ell, comunicar-se amb el pacient a través de Facebook i/o per telèfon, i reunir-se amb l'individu fora de lambient de treball.

Finalment, ha estat suspesa durant un mínim de 18 mesos, moment en què podrà tornar a aplicar per aconseguir una nova plaça.