Hackney / Wikipedia Commons

Un violador cruel que va deixar una dona amb l'esquena fracturada durant un atac sexual ha estat condemnat a 19 anys de presó. Pascal Jombla , de 46 anys, va portar per força la dona a la seva residència a Hackney, a l'est de Londres, el 21 de juny del 2022, on el va enganxar i va violar repetidament, amenaçant-la perquè guardés silenci. La víctima va haver de ser hospitalitzada a causa d'una fractura a l'esquena, juntament amb altres lesions i només es va poder escapar quan Jombla es va quedar adormit.



La víctima va arribar a l'entrada principal de la residència d'Amhurst Road de Jombla, on va poder cridar per demanar i un transeünt va contactar amb el nombre d?emergències. Aquell mateix dia, els agents de policia van arrestar Jombla al seu domicili, mentre aquest encara estava adormit.



Jombla va ser condemnat per un jurat al Tribunal de la Corona de Wood Green i declarat culpable de sis càrrecs de violació i dos càrrecs de lesions greus. Com a resultat, ha estat sentenciat a 19 anys de presó.