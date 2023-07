Les autoritats del Comtat de San Bernardino (Califòrnia, Estats Units) estan alerta per la possible presència d'un ós agressiu a la zona. La premsa local es fa ressò de la denúncia d'un veí de la zona que hauria vist una dona ser atacada per un d'aquests animals a la muntanya Baldy, encara que després de la trucada diversos efectius van pentinar la zona i no van trobar ni rastre de l'animal ni de la possible víctima.

La presència d'óssos a la zona és habitual, tot i que també és cert que s'han registrat pocs atacs a humans els darrers anys. De fet, el setembre de l?any passat es va convertir en viral un vídeo d?un corredor que, estant en un trail, va topar amb un d?aquests animals.

Tot i això, atenent les recomanacions de conducta que fan els experts per a tothom que pugui 'patir' una trobada d'aquestes característiques, va mantenir la calma. L'ós es va allunyar del corredor i de les persones que hi acampaven.