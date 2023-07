Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil de València investiga 2 homes que suposadament oferien per a la venda espècimens de mussols reals en una pàgina web especialitzada sense la preceptiva autorització , segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

Els agents encarregats de la investigació van localitzar dues ofertes de venda de Mussols Reals (Bubo bubo) naturalitzats, espècie inclosa a l'Annex B del Reglament (CE) núm. 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, amb motiu de la intensificació dels serveis que es duen a terme, en aplicació del PLA TIFIES (Pla d'Acció Espanyol contra el Trànsit Il·legal i el Furtivisme Internacional d'Espècies Silvestres).

Per a la seva localització es van fer una sèrie de serveis de recerca de fonts obertes a diferents xarxes socials de vendes d'animals. Amb motiu d'aquestes investigacions es van trobar dues ofertes de venda de dos mussols reals (Bubo bubo) naturalitzats.

Un cop identificat el venedor i sol·licitada la preceptiva documentació que empara la legal tinença de l'animal, així com aquella que l'autoritza a realitzar operacions comercials amb aquest tipus d'animals silvestres, els agents van comprovar com aquestes persones no tenien tota mena de documentació que els emparés per a la tinença d'aquests espècimens d'una manera legal.

Per aquest motiu, els agents van intervenir les dues aus per posar-les a disposició de la Autoritat Judicial competent. A més, van obrir una investigació a dos homes, de 39 i 59 anys i de nacionalitat espanyola. Se'ls atribueixen dos delictes contra la flora i fauna pel comerç d'espècies protegides sense documentació . Les diligències han estat lliurades a la Fiscalia Provincial de Medi Ambient .