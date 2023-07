Va passar a la localitat de Conil de la Frontera. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil de Cadis investiga la mort d'un home a Conil de la Frontera al precipitar-se des d'un balcó a la matinada el cap de setmana passat quan estava de comiat de solter . Fonts de la Benemèrita han confirmat a Europa Press que l'home, veí de Màlaga, estava amb un grup d'amics de festa a la localitat gaditana.

Segons els primers indicis, el jove va començar a trobar-se malament, i per això els amics el van acompanyar al domicili on s'allotjaven. El grup, a excepció del mort, va tornar al carrer.

En tornar, van trobar el cos del jove sobre la vorera, alertant els serveis d'emergència, que només van poder confirmar la mort de l'home. El cadàver ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Cadis per a l'autòpsia i la Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes que envolten aquest esdeveniment.

Per la seva banda, el Consistori conileny i la Policia Local han lamentat el que va passar la matinada al municipi a través d'un missatge a les seves xarxes socials. L'alcaldessa, Inmaculada Sánchez, en nom de la corporació municipal ha traslladat el seu "més sentit condol" a tota la família i amics de la víctima