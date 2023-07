Foc / Arxiu

El barri de Pedralbes es va despertar al mig de la nit amb un ensurt d'allò més gran després que un camió d'escombraries explotés aquest dimarts a la nit i provoqués un gran foc. Passades les 23.00 hores, el vehicle va esclatar al carrer Manuel Ballbé.

Les causes de l'incident encara s'estan investigant, però la bona notícia és que la conductora del camió no ha patit cap mal. Per contra, el vehicle ha quedat absolutament calcinat, i per això ha hagut de ser retirat amb la grua.

Els Bombers de Barcelona es van desplaçar ràpidament a la zona, però no van poder evitar que les flames cremessin les branques dels dos arbres més propers.

Aquest incident no és del tot aïllat, ja que és el segon camió que s?incendia en pocs dies a Barcelona. El primer va tenir lloc el passat dijous al carrer del Maduixer, i aquest ha estat el segon en menys d'una setmana.