Aquesta no va ser l'únic cop que Osbourne va tenir problemes legals per maltractaments a una parella. El 2013, va estar a la presó durant quatre anys i deu mesos després de trencar-li la mandíbula a una núvia anterior després que ella ho deixés. El 2015, també va estar a la presó durant quatre mesos per atacar una altra xicota després que també ho deixés