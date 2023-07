Avió / @EP

Incident important el que va tenir lloc aquest passat dilluns en un vol de British Airways , que anava des de Gatwick fins a Santa Lucía. En aquesta ocasió, un passatger va trencar una ampolla de vidre i va apunyalar un altre passatger, una hora i 20 minuts després de l'enlairament.

Davant d'aquesta situació, els pilots es van veure obligats a dirigir-se cap a l'aeroport internacional Hewanorra a l'illa de Vieux Fort mentre la lluita brutal continuava. Aquesta es va desencadenar quan un passatger, que havia estat discutint prèviament amb un altre home a bord, va esclatar i es va dirigir cap a l'àrea de la cuina de l'avió Boeing 777.

Testimonis afirmen que l'agressor va trencar una ampolla de vidre a la cuina, i va dispersar fragments per tota l'àrea de preparació d'aliments. Després va tornar al passadís i va utilitzar les vores esmolades de l'ampolla per atacar el seu adversari.

Enmig de la confrontació, diversos passatgers i el personal de vol van intervenir per separar els involucrats, encara que no sense abans que el passatger desarmat patís una ferida considerable que va causar que la sang esquitxés la cabina. Un mediador també va resultar ferit a l'incident i va requerir atenció immediata per part d'una infermera present al vol.

Després de l'aterratge de l'aeronau, la policia va detenir l'agressor sense incidents. Mentrestant, les persones ferides van ser traslladades ràpidament a l'hospital proper per rebre atenció mèdica addicional.