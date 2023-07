L'artista capverdià Yuran Henrique està hospitalitzat després de rebre, el cap de setmana passat, una brutal pallissa als voltants d'una discoteca situada al barri de Guanarteme (Gran Canària).

Segons expliquen mitjans locals, el noi, de 30 anys, va ser atacat per l'esquena per 2 o 3 persones a prop d'un local d'oci nocturn. Els fets ja van passar dissabte a la matinada quan, segons van indicar fonts pròximes a la família, pretenia entrar a una discoteca pròxima a l'hotel on s'estava allotjant. Tot i això, els porters li ho van impedir.

En girar-se i caminar uns metres, sempre segons aquestes fonts, dues o tres persones que no va aconseguir identificar "li van agafar per darrere i li van donar una pallissa" , partint-li la mandíbula i diverses peces dentals.

La Policia Nacional investiga el cas per identificar, localitzar i detenir els responsables. Les darreres informacions apunten que haurà de ser operat.