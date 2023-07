Bombers / @EP

Quatre menors han resultat ferits, un d'ells de gravetat, dimecres passat en una casa de colònies a Brunyola (La Selva). Els nens i nenes entre 9 i 12 anys estaven fent un experiment mentre barrejaven diversos productes químics que va acabar desembocant en una petita explosió.

Els quatre menors van ser traslladats a l'hospital: tres a l'Hospital de la Vall d'Hebron a Barcelona, i el quart a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per aclarir què ha passat. La casa de colònies era la Mas Muxach, a uns cinc quilòmetres del nucli del municipi.

Al moment dels fets, van arribar quatre dotacions dels Bombers per revisar la zona i donar ajuda sanitària. Segons la informació de l'ARA, no han hagut d'evacuar la resta de nens i nenes del mas l'edifici no ha patit cap afectació.