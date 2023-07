Multada amb 600 euros una dona que va pujar a un cotxe a Gavà / @laaiaaag

Situació surrealista a Gavà. Durant la festa major del municipi celebrada el cap de setmana passat una noia va pujar a un cotxe de la Policia Local de Gavà. Els fets van passar la nit del passat dissabte 1 de juliol, i la dona ja ha estat anomenada en xarxes socials com "la Shakira de Gavà" per la seva semblança física amb la cantant.

L'acció no ha quedat impune per a la dona, ja que els agents de policia van presentar una denúncia administrativa per enfilar-se al vehicle policial i desobediència a l'autoritat, amb una multa de 600 euros.