Un adolescent que va estar vuit anys desaparegut ha estat trobat i ha declarat que va ser la seva pròpia mare qui el va mantenir segrestat a casa seva. A principis d'aquesta setmana, es va informar que Rudolph 'Rudy' Farias IV va ser localitzat després de vuit anys d'haver desaparegut mentre passejava els gossos. Quan va desaparèixer el 6 de març de 2015, tenia 17 anys, però el Centre per als Desapareguts de Texas va confirmar que va ser trobat sa i excepte diumenge.

El noi ha parlat amb les autoritats de la policia de Houston i l'activista comunitari Quanell X, segons informa MailOnline. Al·lega que la seva mare, que va ser la que va denunciar la seva desaparició, en realitat el va mantenir tancat a casa seva durant els darrers vuit anys.

Janie Santana, la mare, va expressar que era un miracle haver trobat el seu fill desaparegut i va afirmar que ell no parlava. Tot i això, Farias l'ha acusat de mantenir-lo captiu, drogar-lo i abusar-ne sexualment.

Els veïns també han declarat que ell mai no va estar desaparegut i han afegit que el veien de forma regular. Farias i la seva mare es van reunir amb la policia de Houston dimecres.



Després de ser separat de la seva mare, el jove va afirmar que la seva mare el va obligar a compartir el llit amb ella, fent-ho assumir el rol de pare, que s'havia suïcidat el 2014.

Quan se li va sol·licitar informació sobre les acusacions d'agressió sexual, Quanell es va negar a entrar en detalls sobre els “petons”. Quan se li va preguntar per què es va escapar, Farias va dir suposadament que "estava cansat de viure com un esclau". Des de llavors, s'ha eliminat un compte de GoFundMe creat per la mare per cobrir els costos mèdics del fill.