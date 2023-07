La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat. Foto: Google Maps

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat està estudiant si sanciona l'empresa organitzadora de les colònies on quatre nens ferits van resultar ferits a Brunyola, perquè no va notificar que l'activitat eren unes "colònies" sinó un casal d'estiu. Fonts del Departament han explicat a Europa Press que l'empresa "no havia notificat la pernoctació; només les activitats de dia".

Segons el decret 267/2016, les activitats amb pernoctació que durin dues nits seguides o més "s'han de notificar al departament competent en matèria de joventut"; en aquest cas, a Drets Socials.

"No notificar una activitat es considera falta greu", segons les mateixes fonts, i han afegit que la Direcció General de Joventut obrirà un tràmit d'informació prèvia que pot derivar en expedient sancionador per manca de notificació. A més, la Conselleria obrirà una investigació per "aclarir què ha passat".

Dimecres passat 5 a la tarda, 4 menors van resultar ferits per la deflagració d'un experiment que feien amb més nens en una casa de colònies a Brunyola: aquest dijous dos han rebut l'alta hospitalària, però els altres dos estan greus.