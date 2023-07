Aparcament a O Porriño en una foto de la Televisió de Galícia

Un nen d'uns tres anys ha mort al municipi pontevedrés d'O Porriño després de passar diverses hores oblidat a l'interior d'un vehicle estacionat en un aparcament de terra al lloc d'A Relva, a la parròquia de Torneiros, en un dia de sol i altes temperatures.



Un particular va donar la veu d'alarma al 112 cap a les 16.50 hores sol·licitant assistència sanitària per a un nen, per la qual cosa es va donar l'avís a Urgències Sanitàries, agents de la Guàrdia Civil i Policia Local d'O Porriño i també es va informar als membres del Grup d'Intervenció Psicològica a Catàstrofes i Emerxències, dependent del Col·legi Oficial de Psicologia de Galícia.



Tot i això, els serveis mèdics desplaçats pel 061 només van poder confirmar la mort del nen, que estava dins del cotxe. La Guàrdia Civil confirma la mort del menor i indica que, mancant autòpsia, la mort podria haver-se degut a un cop de calor , encara que ha quedat oberta l'oportuna investigació.