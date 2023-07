Guàrdia Civil / @EP

La Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut un home que presumptament estava destrossant el mobiliari del local on era, a l'exterior de l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández, on suposadament va ocasionar danys per valor de 2.400 euros. A més, presumptament va proferir amenaces de mort amb una ampolla de vidre trencada als agents.

Els fets van tenir lloc el 24 de juny cap a les 22.00 hores, quan els agents del Destacament de Seguretat de la Guàrdia Civil de l'Aeroport d'Alacant van rebre un avís alertant de la presència d'una persona "extremadament violenta", segons ha indicat l'institut armat en un comunicat.

L'home es trobava en un local situat a la zona exterior de l'aeroport d'Alacant, on suposadament havia causat danys de més de 2.400 euros, mentre amenaçava i acovardia els transeünts.

Els uniformats van localitzar l'home, que presumptament es trobava llançant pots de begudes i ampolles de vidre tant els vehicles com els passatgers que entraven i sortien de la terminal. A més, suposadament va trencar una de les ampolles de vidre i amb ella va amenaçar de mort els agents que van acudir a l'avís.

El personal del Destacament de Seguretat de la Guàrdia Civil, amb l?ajuda dels components de Seguretat Privada de l?aeroport, van iniciar l?aproximació cap al causant dels fets per interceptar-lo. Els agents van aconseguir reduir i neutralitzar l'home, arrabassant-li l'ampolla trencada.

El detingut és un home de 36 anys, al qual figuren nombrosos antecedents per fets similars. Se li han imputat els delictes de danys, amenaces i atemptat contra agents de l'autoritat i s'ha posat a disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 3 d'Elx, que li ha imposat mesures cautelars.