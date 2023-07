Nota / Freepik

Un adolescent ha estat sentenciat a cadena perpètua per colpejar fins a la mort el seu professor d'espanyol amb un bat de beisbol a causa d'una nota dolenta. Willard Miller, de 17 anys, va admetre ser culpable per assassinat en primer grau a l'abril, pel "brutal" assassinat de Nohema Graber el 2021 a Fairfield, Iowa (Estats Units).

Amb el seu company d'estudis, Jeremy Goodale, de 18 anys, van atacar la professora Graber durant la seva habitual caminada vespertina a Chautauqua Park, després que ella avalués la feina. Posteriorment, Miller va confessar a la policia que estava frustrat amb la forma que tenia d'impartir les classes, ja que considerava que les seves qualificacions estaven afectant la seva mitjana general, una puntuació crucial utilitzada en les sol·licituds universitàries per obtenir beques.



L?adolescent va rebre una sentència de cadena perpètua amb possibilitat de llibertat condicional després de 35 anys. Goodale serà sentenciat en una data posterior. A més, a l'adolescent li han ordenat que pagui almenys 150.000 dòlars en concepte de restitució a la família de la víctima.

El jutge de la cort de districte, Shawn Showers, va reconèixer la poca edat de l'acusat, però va assenyalar que aquest havia "arrabassat la valuosa vida de Nohema Graber". El jutge va dir: "Trobo que la teva intenció i les teves accions van ser sinistres i malvades. Aquests actes van resultar en la pèrdua intencional de vides humanes de manera brutal. No hi ha excuses".

Abans de ser sentenciat, Miller va dir a la cort que acceptava la responsabilitat per l'assassinat i es va disculpar amb la família de la seva víctima: "M'agradaria demanar disculpes per les meves accions, sobretot a la família. Lamento sincerament l'angoixa que t'he causat i la devastació que he causat a la teva família”. Miller també es va disculpar amb la comunitat de Fairfield, la seva pròpia família, la família de Goodale i la policia.