Joieria Rabat

La joieria catalana Rabat ha estat hackejada i s'han filtrat les dades personals d'alguns dels clients més VIPS de la botiga a la deep web . Aquestes dades van ser robades l'any 2022 per un grup de hackers vinculats a interessos russos en un atac coordinat per Cyber Spetsnatz i la secció específica d'atacs informàtics Sparta.

Els arxius contenen la informació de 10.000 clients, incloent-hi persones VIP de tot el món, especialment d'Espanya, encara que no és clar que aquestes dades siguin actuals o bé de fa anys.

Tot i que no se sap si les dades d'aquests 10.000 clients es remunten fa molts anys, és cert que la llista de clients VIP d'aquesta joieria és de primer nivell i que Esteve i Jordi Rabat la mantenien amb molta cura. No obstant això, aquesta seguretat s'ha vist compromesa a causa d'aquesta exposició de dades a internet profunda.

Algunes de les dades que circulen per la deep web són els detalls de facturació, els articles adquirits i també informació personal més delicada , com ara números de telèfon, adreces i noms complets. Aquestes dades representen un risc per a la seguretat dels clients de Rabat, ja que és possible saber la direcció de les cases, per la qual cosa poden augmentar els assalts.

Els fets van passar el 2022. En aquell moment, el proveïdor extern encarregat dels servidors de Rabat, juntament amb altres empreses ubicades a Barcelona, va ser objecte d'un atac informàtic. Durant aquest atac, els ciberdelinqüents van aconseguir obtenir dades crítiques de l'empresa catalana, però no va ser fins al setembre del mateix any que l'empresa se'n va adonar.