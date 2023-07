El centre de salut. Foto: Google Maps

La Policia Nacional ha detingut un home que es va colar, la nit del 6 de juliol passat, al centre de Salut General Fajul del barri de Latina (Madrid) i es va menjar tots els iogurts i diversos medicaments.

Els fets van passar durant la nit, després de tancar aquest ambulatori situat a l'avinguda de les Àguiles. Quan el matí d'aquest En obrir les instal·lacions aquest divendres 7, cap a les 7 del matí, una responsable va trobar diverses portes i finestres trencades i una persona amb indigestió tirada a terra.

L'empleada va trucar espantada al 091 i els agents van detenir l'individu, acusat de robatori amb força, i se'l va endur a dependències policials. És un home espanyol de 36 anys i molts antecedents policials.

Fonts sindicals han indicat a Europa Press que a primera hora del matí els treballadors no han pogut entrar al centre sanitari, no s'havia personat ningú de la Direcció assistencial i no podien atendre els usuaris "per la situació caòtica en la qual es troba el centre".