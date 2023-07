Els traslladats a l'Hospital Universitari de Navarra van presentar diverses lesions, incloent-hi contusions i traumatismes. | @EP

Quatre corredors han estat traslladats a l'Hospital Universitari de Navarra (HUN) després del segon tancament de les festes de Sant Fermí, protagonitzat per bous de la ramaderia José Escolar, i s'està valorant si un podria ser per ferida per banya, segons han informat dels serveis mèdics del centre hospitalari.

En concret, un dels traslladats, des del tram de Mercaderes, presenta una ferida que podria ser per banya al braç, cosa que s'està valorant, en qualsevol cas no seria una ferida penetrant. Un altre evacuat, també des de Mercaderes, presenta una contusió en extremitat superior.

Un tercer traslladat, des del tram d'Estafeta, pateix una trepitjada al torax, i la cambra, evacuada des d'Espoz i Mina, presenta traumatisme cranioencefàlic per trepitjada al crani.